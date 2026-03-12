"Um momento especial". Nuno Markl regressa aos estúdios da Rádio Comercial

"Hoje não se trata de uma repetição, mas de um episódio em direto, levado a cabo por um indivíduo que, atualmente, é coxo e maneta". Foi assim que Nuno Markl começou esta quinta-feira, 12 de março, a rubrica de notícias insólitas O Homem que Mordeu o Cão da Rádio Comercial. Tratou-se da primeira vez que esteve em direto a partir dos estúdios da rádio desde que sofreu, no ano passado, um AVC. "Não faço uma coisa destas desde 20 de novembro, de 2025, dia em que me aconteceu uma espécie de gripe tramada, que ainda não passou, a danada. Não faço ideia se ainda sei fazer isto", disse o radialista, de 54 anos, que ainda se encontra em processo de recuperação. "No entanto, encontrei uma história que tem potencial para se tornar num clássico desta rubrica. Não é das histórias mais dignas e familiares que já contei aqui, vou tentar, o melhor que posso, narrá-la da maneira mais fofa que conseguir. Se correr mal, a culpa é do AVC. E sim, eu sei que os exames médicos concluíram que não me afetou a parte cognitiva, mas nunca fiando", acrescentou. ."Estou que nem sei", comentou Markl numa publicação no Instagram, onde partilhou uma imagem com a equipa das manhãs da Comercial no dia em que voltou a fazer a famosa rubrica em direto e a partir dos estúdios.Para Pedro Ribeiro, diretor da rádio e uma das vozes das Manhãs da Comercial, "foi uma grande emoção" ver Nuno Markl a entrar no estúdio da rádio, "tantos meses depois". "Eu ainda não estou de volta, é um momento especial, e vou continuar a fazer as entradas semanais desde o hospital", explicou Markl aos ouvintes. O regresso aconteceu em dia do 47.º aniversário da rádio. "Ainda estamos em março, mas já sabemos que hoje vai ser um dos melhores dias do ano", refere a Comercial numa mensagem partilhada nas redes sociais. .Nuno Markl, bem humorado, fala da sua recuperação do AVC. "O lado esquerdo do meu corpo meteu férias e está a acordar aos poucos"