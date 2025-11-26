Nuno Markl, bem humorado, fala da sua recuperação do AVC. "O lado esquerdo do meu corpo meteu férias e está a acordar aos poucos"

O humorista Nuno Markl voltou esta quarta-feira, 26 de novembro, à sua rubrica diária O Homem Que Mordeu o Cão, na Rádio Comercial, ao entrar em direto a partir do Hospital Egas Moniz, onde se encontra a recuperar de um AVC sofrido na passada quinta-feira.Markl, de 54 anos, entrou em direto e começou por avisar que está "muito emocional" e que, por isso, chora "por tudo e por nada". O humorista garantiu estar "muito melhor" e a "reaprender a fazer uma série de coisas, nomeadamente a andar" depois do acidente vascular cerebral que sofreu. Com alguma dose de humor, relatou que "as enfermeiras ficam assustadas" por ele "desatar a andar a uma velocidade que elas não conseguem acompanhar". Além disso, revelou estar a voltar "a sentir" e "a controlar" a sua mão: "O lado esquerdo do meu corpo meteu férias e tem estado a acordar aos poucos."Agradeceu depois as inúmeras mensagens que tem recebido. "Esbardalho-me em lágrimas", sublinhou, enaltecendo o trabalho dos médicos em jeito de resposta ao antigo apresentador de televisão Gustavo Santos, que num vídeo que publicou nas redes sociais criticou o estilo de vida de Nuno Markl. "A razão por que eu estou aqui a falar convosco é porque existem médicos, medicina e ciência. E, por isso, não liguem a imbecis, não lhes deem palco, liguem às pessoas que estudaram para isto, que são incríveis... só tenho coisas maravilhosas a dizer dos médicos do Egas Moniz e do São Francisco Xavier, onde estive internado antes. E os enfermeiros têm sido pessoas extraordinárias", disse Nuno Markl, apelando ainda às pessoas para que se informem sobre o que é o AVC, que "pode acontecer a qualquer pessoa".O humorista contou depois um episódio sobre o adiamento do espetáculo Xmas In The Night que estava previsto para 6 de dezembro no MEO Arena, mas que devido à sua doença foi adiado para 19 de dezembro do próximo ano. "Tinha visto que tinha sido adiado e perguntei ao médico sobre se a 19 de dezembro já estaria em condições para fazer aquilo. E o médico disse: 'Calma, é para o ano'. E eu respondi: 'Ah, esqueci-me de ver esse detalhe'. Já tinha pensado que ia estar numa cadeirinha."Markl fez ainda questão de enaltecer o papel do seu filho Pedro. "Se não fosse ele eu não estaria aqui", começou por dizer antes de contar pormenores, de uma forma bem-humorada, daquilo que aconteceu. "Foi a coisa mais deprimente que me podia acontecer porque estava a fazer cocó. Não é um sítio decente para se ter um AVC. Percebi que não conseguia levantar-me da sanita e não conseguia mexer-me, lá consegui penosamente arrastar-me para o chão da casa de banho. E aí pensei 'se calhar é melhor chamar o meu filho'. Não queria assustá-lo, mas parecia um bêbado a falar. E o sangue frio que ele manteve em toda a situação, a maneira como ele disse logo que ligava para o 112. Descreveu muito calmamente o que me estava a acontecer e, preocupado comigo e com a minha cabeça, que estava muito para baixo e se eu precisava de uma almofada..."Nuno Markl contou ainda que, na altura, percebeu que tinha de “deixar cair algumas coisas, nomeadamente a dignidade”, sobretudo num "momento em que o bombeiro diz para a colega 'temos incontinência' e eu a tentar explicar, calma, 'é que eu estava sentado na sanita, não sou incontinente'..." "É humano tudo o que aconteceu. Já não sei quantas pessoas me viram nu, desde que aconteceu isto", acrescentou, revelando que todo este processo "está a ser uma recolha de histórias trágico-cómicas muito engraçadas".Depois de revelar o bom-humor do bombeiro que o assistiu quando disse 'Calma, calma, é uma dor de dentes', Nuno Markl agradeceu todas mensagens que tem recebido e a quem o tem apoiado. "Tem sido maravilhoso perceber a amizade e o amor que está no ar", finalizou, visivelmente emocionado.Nas redes sociais, nomeadamente na sua conta de Instagram, Nuno Markl tem feito algumas publicações sobre a sua recuperação