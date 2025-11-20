Nuno Markl sofre AVC e está hospitalizado no São Francisco Xavier

O humorista e locutor de rádio Nuno Markl deu entrada esta quinta-feira, 20 de novembro, no Hospital de São Francisco Xavier com um AVC, avança o Correio da Manhã.Até ao final da noite não havia informação do estado de saúde daquele que é um dos apresentadores do programa Taskmaster da RTP 1 e um dos locutores das manhãs da Rádio Comercial, que estaria a fazer exames.Segundo o CM, Markl inicialmente deu entrada no Hospital de Cascais, mas posteriormente foi transferido para o São Francisco Xavier.Nuno Markl, 54 anos, ainda esta quinta-feira tinha participado nas manhãs da Comercial, tendo inclusivamente apresentado a rubrica de notícias bizarras O Homem que Mordeu o Cão..Com uma carreira de mais de três décadas, Markl começou a destacar-se em 1993 com a radionovela humorística A Saga de Abílio que caiu da cerejeira.Desde o final da década de 1990 que apresenta a rubrica O Homem que Mordeu o Cão, que já deu origem a três livros (o último dos quais lançado este ano), um programa de televisão e um espetáculo ao vivo.Na televisão participou apresentou programas na RTP, na SIC Radical e no Canal Q.No cinema tem feito sobretudo dobragem de filmes de animação, mas entrou como ator em A Bela e o Paparazzo (2010), de António-Pedro Vasconcelos.em atualização