Novo quadro europeu prevê 900 milhões de euros para migrações, asilo e fronteiras
FOTO: LEONARDO NEGRÃO
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Novo quadro europeu prevê 900 milhões de euros para migrações, asilo e fronteiras

O presidente da comissão diretiva do FAMI2030, Miguel Araújo, avalia o atual quadro e conta sobre o próximo que está a ser preparado na UE.
Amanda Lima
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