Francisco Branco de Brito é presidente da ANAFRE.
Francisco Branco de Brito é presidente da ANAFRE.FOTO: DR
Sociedade

Juntas de Freguesia querem “papel mais ativo” na integração dos imigrantes

Ao DN, Francisco Manuel Branco de Brito, presidente da Associação Nacional de Freguesias, faz uma avalição do papel destas entidades no acolhimento de imigrantes.
Amanda Lima
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