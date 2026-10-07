Leitão Amaro afirmou que a mudança na lei para acelerar as saídas é recente e entrou em vigor há menos de um mês.
Leitão Amaro afirmou que a mudança na lei para acelerar as saídas é recente e entrou em vigor há menos de um mês.Foto: Tiago Petinga / Lusa
Sociedade

Emitidas 27 mil notificações de abandono voluntário este ano

Governo tem dificuldades em concretizar quais foram as saídas. O DN questionou a PSP sobre o tema, mas não recebeu uma resposta até o fecho desta edição.
Amanda Lima
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