Leitão Amaro afirmou que a mudança na lei para acelerar as saídas é recente e entrou em vigor há menos de um mês. Foto: Tiago Petinga / Lusa

Sociedade Emitidas 27 mil notificações de abandono voluntário este ano Governo tem dificuldades em concretizar quais foram as saídas. O DN questionou a PSP sobre o tema, mas não recebeu uma resposta até o fecho desta edição.