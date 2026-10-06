César Teixeira será o novo presidente da AIMA
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César Teixeira será o novo presidente da AIMA

Data de transição dos cargos ainda não está definida. Pedro Portugal Gaspar assumirá novas funções públicas.
Amanda Lima
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