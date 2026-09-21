Presidente da AIMA, Pedro Portugal Gaspar, acompanhado do ministro António Leitão Amaro e Rui Armindo Freitas, secretário de Estado para as Migrações.
Presidente da AIMA, Pedro Portugal Gaspar, acompanhado do ministro António Leitão Amaro e Rui Armindo Freitas, secretário de Estado para as Migrações.Foto: Ministério da Presidência.
Sociedade

Sindicato reivindica que novo presidente da AIMA tenha "experiência na área das migrações"

Como o DN noticiou, o segundo presidente da história da agência está de saída.
Amanda Lima
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A notícia da saída do presidente Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) revela um "desnorte" da tutela, criticou o Sindicato dos Técnicos de Migração (STM). Em nota enviada às redações esta tarde, 21 de setembro, a entidade afirmou que a agência "volta a ficar sem liderança numa altura em que precisa de estabilidade".

Mais critica que a agência muda de liderança "sem que se exista uma estratégia sólida para recuperar a sua capacidade de resposta". Trata-se de um "sinal preocupante de desnorte político", complementa o STM, liderado por Manuela Niza.

Pedro Portugal Gaspar ocupa a liderança da agência desde o verão de 2024, tendo sido escolhido pelo Executivo de Luís Montenegro. Na ocasião, deixou o cargo de diretor-geral do Consumidor para assumir a presidência da AIMA e não tinha experiência nesta área.

“A AIMA precisa de estabilidade, de meios e de uma liderança com conhecimento do setor. Num momento em que a imigração é injustamente responsabilizada por falhas estruturais do Estado, deixá-la sem uma direção estável e sem capacidade suficiente é um sinal preocupante", afirma a presidente, citada no comunicado.

Para o substituto de Pedro Portugal Gaspar, "o STM exige a nomeação urgente de uma liderança com experiência na área das migrações". Ainda não há uma data definida para a saída do atual gestor, que será ouvido no Parlamento esta terça-feira, 22 de setembro, no âmbito da nova função para a qual foi escolhido, na Autoridade da Concorrência (AdC).

O sindincato critica que a AIMA atua com "uma resposta assente em soluções sucessivas e circunstanciais, à custa dos trabalhadores e dos cidadãos que dependem da AIMA”, vinca. Para o STM, "a ausência de uma estratégia consistente traduz-se em opções que procuram responder às dificuldades imediatas da AIMA sem resolver as suas necessidades estruturais".

A representação dos trabalhadores ainda reivindica "o reforço imediato das equipas técnicas, a consolidação da capacidade própria da AIMA, a salvaguarda das suas competências e responsabilidades, a definição de limites claros para as funções asseguradas pelos CLAIM e a valorização da carreira dos técnicos de migração". O STM está à espera de uma resposta ao pedido de reunião urgente com a tutela e que "apresente medidas concretas para a estabilização da AIMA e para a valorização dos seus trabalhadores, sob pena de intensificar a sua ação reivindicativa".

Presidente da AIMA, Pedro Portugal Gaspar, acompanhado do ministro António Leitão Amaro e Rui Armindo Freitas, secretário de Estado para as Migrações.
Sindicato diz que contratação de funcionários na AIMA não compensa saída de trabalhadores
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Pedro Portugal Gaspar de saída da AIMA
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