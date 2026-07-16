Na pasta liderada por António Leitão Amaro e executada por Rui Armindo Freitas a sensação é de confiança.
Na pasta liderada por António Leitão Amaro e executada por Rui Armindo Freitas a sensação é de confiança.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Imigração. Com novos limites à entrada no país, próximo foco é a integração

Aumenta cada vez mais a pressão para que sejam dadas respostas no plano de integração e melhorias na Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).
Amanda Lima
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