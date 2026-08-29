Mulher morre atropelada por veículo de mercadorias em Castelo Branco

Uma mulher morreu hoje atropelada por um veículo ligeiro de mercadorias que se despistou no concelho de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil da Beira Baixa. O condutor sofreu ferimentos ligeiros.

“Um veículo ligeiro de mercadorias despistou-se no meio da localidade de Cebolais de Cima, Castelo Branco, e provocou um ferido ligeiro, um homem de 69 anos, e vitimou mortalmente uma mulher de 45, que foi atropelada pelo veículo despistado”, disse.

O alerta foi dado às 11:29 e no local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).