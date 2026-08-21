Dois militares morreram após acidente junto à área de serviço da Mealhada na A1

Dois militares ficaram morreram esta sexta-feira, 21 de agosto, após terem sido atropelados junto à área de serviço da Mealhada.

Os dois militares do Exército foram transportados, em estado crítico, para o Hospital Universitário de Coimbra, onde os óbitos vieram a ser declarados, avança o Correio da Manhã.

Os militares prestavam assistência a um camionista após um acidente que terá sido provocado pelo rebentamento de um pneu quando foram colhidos por outra viatura.

Tratam-se de dois praças, de 21 e 22 anos, que faziam a viagem de regresso à sua unidade após terem estado empenhados, durante a semana, na montagem de uma ponte militar em São Pedro do Sul.

O acidente ocorreu ao quilómetro 204 da A1, no sentido Norte-Sul, junto à área de serviço.

O trânsito chegou a estar cortado, mas foi entretanto reposto.