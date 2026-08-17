Sociedade
Acidente em Vila Flor deixa dois mortos e quatro feridos
O trânsito na IC5 está cortado.
Um grave acidente esta manhã, 17 de agosto, deixou duas pessoas mortas e quatro feridas em Vila Flor, distrito de Bragança. Segundo a Proteção Civil, dois veículos colidiram frontalmente na IC5.
O alerta foi dado às 10:18. Segundo A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão no local do acidente oito veículos, um meio aéreo e 25 operacionais. O trânsito no sentido Vila Flor–Carrazeda de Ansiães está cortado.
*Em atualização