Morte de Odair: “Legítima defesa em excesso não é legítima defesa”

O que é “excesso de legítima defesa”? Em que situações estão os agentes policiais autorizados a disparar armas de fogo contra pessoas? Estão os polícias sujeitos a um regime legal que restringe mais os seus direitos de defesa do que aquele que rege as pessoas comuns?Estas questões surgiram, nos últimos dias, no debate público a propósito do acórdão do Tribunal Criminal de Sintra que condenou o agente da PSP Bruno Pinto pelo homicídio, na madrugada de 21 de outubro de 2024 no bairro da Cova da Moura, do cidadão cabo-verdiano Odair Moniz. Como é sabido, o coletivo de juízes presidido pela magistrada Ana Sequeira aplicou ao agente uma pena especialmente atenuada de três anos e meio de prisão, suspendendo-a, por considerar que este, ao disparar dois tiros, a curta distância, contra o torso de Odair Moniz, que estava desarmado, agiu em excesso de legítima defesa (porque achou que Odair ia agredi-lo com as mãos nuas). Apesar de o agente da PSP ter usado, e repetidamente, um meio coercivo letal dirigido contra uma zona vital, o tribunal considerou que ele não matou com dolo direto (com a intenção de matar) ou dolo necessário (com consciência de que a consequência necessária do seu ato será a morte, mesmo se esta não é o objetivo da ação), mas com dolo eventual (sabendo que, ao tentar daquele modo repelir a agressão, podia matar, conformando-se com essa possibilidade). O tribunal anulou também a suspensão de funções do agente, significando assim que o avalia como apto para o serviço policial.Penalistas ouvidas pelo DN frisam que, ao contrário do que possa ser-se levado a concluir a partir da divulgação noticiosa do acórdão e da pena especialmente atenuada, assim como de alguns comentários públicos (nomeadamente do comentário do diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, que afirmou, no mesmo dia em que se conheceu a condenação, que o agente “fez tudo pelo melhor”) e até da leitura do documento — o qual, como veremos, permite confusão —, quando há excesso, não há legítima defesa. Isso mesmo sublinha a advogada penalista Teresa Serra: “A legítima defesa, quando é procedente, torna o facto lícito. É praticado o tipo de crime, mas é lícito. A partir do momento em que há excesso, o facto é ilícito e, por isso, não há legítima defesa.”A professora catedrática (jubilada) de Direito Penal Fernanda Palma, cuja tese de doutoramento, datada de 1992, foi precisamente sobre legítima defesa, concorre: “Legítima defesa em excesso não é legítima defesa. Quando está a ser agredida, a pessoa tem um trunfo que pode exibir para o Direito: estou a ser agredida, tenho um trunfo, posso responder para evitar a agressão. Mas quando a pessoa entra em excesso na resposta, perdeu a razão. Perdeu o seu trunfo, ficou destrunfada para o Direito. Isto é muito importante que se perceba: o tribunal não reconheceu que o polícia tivesse o direito de disparar. Isto não é nenhuma legítima defesa.” Vendo a decisão do coletivo presidido pela magistrada Ana Sequeira como “juridicamente sustentável”, a catedrática frisa que o artigo do Código Penal aplicável é o 33º, “Excesso de legítima defesa”, o qual dispõe, no seu número 1, que “se houver excesso dos meios empregados em legítima defesa, o facto é ilícito mas a pena pode ser especialmente atenuada”, prevendo até, no número 2, que “o agente não é punido se o excesso resultar de perturbação, medo ou susto, não censuráveis.”No caso, o tribunal optou pela aplicação do número 1. “O comportamento do polícia tornou-se menos censurável porque estava numa situação de receio (para não se falar de medo, por se tratar de um polícia), atenuando-se assim fortemente a sua responsabilidade”, interpreta Fernanda Palma. Tribunal confunde legitimidade da detenção com legítima defesa? Recordemos os pontos fulcrais do acordão no que respeita ao momento dos disparos: “Concluiu-se, convictamente, que no momento em que o arguido se confrontou com o avanço de Odair sobre si, movimentando a sua mão direita para a sua cabeça, disparou a arma de fogo (que já empunhava) num verdadeiro ato instintivo de defesa ao percecionar, em segundos, que iria ser novamente agredido. Consideramos, por isso, que Bruno Pinto dispara em situação de legítima de defesa, contra uma agressão física atual e ilícita.”O acórdão também ressalva que “o caso em presença não revela, de modo algum, uma atuação do arguido motivada por qualquer preconceito ou outra intencionalidade que não a de concretizar uma detenção legítima e, ao momento dos disparos que atingem a vítima, a de proteção de uma agressão atual e ilícita.” E reitera: “Apesar de ter usado intencionalmente um meio que sabia ser excessivo e que direcionou a áreas vitais do corpo da vítima, não podemos ignorar o facto de que o arguido Bruno Pinto assim agiu em autodefesa e no exercício das suas funções policiais, tentando concretizar uma detenção legítima e fundada, na sequência de uma conduta altamente reprovável da vítima.” Para concluir: “Ainda que praticados em legítima defesa, os factos praticados pelo arguido, pelo excesso dos meios utilizados, são ilícitos e Bruno Pinto deverá ser punido pelos mesmos.” Outra penalista ouvida pelo DN, a professora de Direito Penal (na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) Teresa Quintela de Brito, discorda da apreciação que Palma faz da decisão do tribunal, porque diagnostica falhas na fundamentação (ou seja, não a considera juridicamente sustentável) e não acolhe a ideia de que o agente da PSPdisparou por receio. “É incorreta a afirmação do tribunal de que Bruno Pinto disparou em situação de legítima defesa, contra agressão física atual e ilícita”, diz esta penalista. Até porque, argumenta, “o tribunal integra a legitimidade de detenção de Odair nos fundamentos de facto para o reconhecimento de uma situação de legítima defesa por parte do arguido, quando se trata de questões completamente distintas. A tentativa de detenção é somente o contexto em que se dá o homicídio doloso de Odair em situação de excesso de defesa por parte do agente da polícia.” E prossegue, apontando mais um aspeto do acórdão em que vê contradição: “O Tribunal também fundamenta a existência de uma situação de legítima defesa por parte do arguido no facto de, alegadamente, Odair ser mais robusto e ágil do que os dois agentes, haver resistido de forma vigorosa, mostrado indiferença às ordens, aos avisos e às bastonadas, tendo já agredido Bruno Pinto, designadamente com uma pancada na face e um pontapé nas costas. O que corresponde ao contexto de tentativa de detenção, que não pode ser confundido com a verificação objetiva dos pressupostos da legítima defesa no momento dos disparos.”“Acórdão é muito preocupante, muito grave”Teresa Serra faz-se eco das objeções de Teresa Quintela de Brito. “O qualificativo de ‘legítima’ na defesa está a mais no acórdão, porque há defesa, mas não legítima. Há uma defesa com excesso.” A advogada também vê com preocupação o facto de o acórdão considerar que a vítima, que estava de mãos nuas (e, segundo se apurou depois, alcoolizada), era mais forte que dois polícias armados: “Parece abrir-se um precedente grave, perigoso, neste acórdão, que é o da possibilidade de matar em caso de resistência, de mãos nuas, à prisão. Nesse aspeto, o acórdão é muito preocupante, muito grave, porque quase legitima o uso da arma de fogo num caso de resistência à detenção em que a pessoa que está a ser detida apenas usa as próprias mãos.”Por outro lado, Teresa Serra considera complexo o articular da intenção de defesa, que o tribunal dá como provada, com a de dolo eventual: “O dolo eventual é a ideia de ‘haja o que houver, eu atuo’, conformando-se com as consequências. Não se está a ver exatamente como consequência necessária da conduta a morte, mas haja o que houver, eu atuo. Isto é o que melhor caracteriza o dolo eventual.” Ora, nota a causídica, é difícil conceber que alguém, ao disparar dois tiros contra o tronco de uma pessoa, “não antecipasse a morte ao menos como consequência necessária”. Até porque, lembra Teresa Serra, há um segundo tiro, que o tribunal dá como provado ter ocorrido quando o agente recua e Odair está imóvel, de pé, já depois de atingido mortalmente no tórax. De facto, no acórdão está escrito: “No segundo imediato [ao primeiro tiro], o arguido Bruno Pinto, vendo Odair Fernandes ainda de pé, afastou-se deste, andou uns passos para trás, e, a uma distância entre 75 centímetros e um metro, e estando Odair Fernandes de frente para si, com a arma de fogo na sua mão direita apontou ligeiramente para baixo na direção de Odair Fernandes e disparou um tiro na direção deste, atingindo-o na zona genital e na perna direita. Odair Fernandes caiu no solo.” Pergunta a advogada: “Se o objetivo do agente era parar a agressão, estando a vítima imóvel, embora de pé, e o agente mais distante dela, qual o motivo para disparar de novo, e ainda para uma zona vital?”Lei do uso da arma por polícias foi violada?Outra estranheza relevada por Teresa Serra, que o DN já apontou, é o facto de o tribunal não ter em conta a legislação que rege o uso de arma de fogo pelos polícias — o Decreto-Lei nº 457/99, de 5 de novembro, “Utilização de armas de fogo e explosivos pelas forças e serviços de segurança”. Este decreto-lei determina que, para estes corpos especiais ao serviço do Estado, o uso de armas de fogo contra pessoas só é permitido em três circunstâncias. São elas: para repelir a agressão atual ilícita dirigida contra o agente ou terceiros, se houver perigo iminente de morte ou ofensa grave à integridade física; para prevenir a prática de crime particularmente grave que ameace vidas humanas; para proceder à detenção de pessoa que represente essa ameaça e que resista à autoridade ou impedir a sua fuga. Assim, a lei em causa impõe que o uso, pelas polícias, de arma de fogo dirigida a pessoas — ou seja, com o intuito de as atingir —, e porque está em causa a possibilidade de as ferir muito gravemente ou matá-las, só pode suceder para defender o agente ou terceiros de perigo para a respetiva vida ou de uma ameaça de ofensa grave à sua integridade física (a qual em princípio não é representada por uma pessoa desarmada). Fernanda Palma e Teresa Quintela de Brito consideram, igualmente, que o tribunal deveria ter tido em conta a lei em causa, a qual resulta da aplicação dos princípios da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (que entrou em vigor em Portugal em 1978) e das normas (de 1990) das Nações Unidas sobre o uso da força e armas de fogo pelas forças policiais. “Há no regime especial a que estão sujeitas as forças ou serviços de segurança no que respeita ao uso da arma de fogo uma exigência positiva de proporcionalidade quanto aos bens jurídicos ameaçados pela agressão e lesados pela defesa”, diz Teresa Quintela de Brito. “No momento do primeiro (e letal) disparo, quando Odair avançava na direção do arguido e erguia a mão direita na direcção da sua cabeça” esta professora de Direito Penal vê “somente uma agressão actual e ilícita contra a integridade física não substancial deste”. O que aliás, nota, o tribunal deu como provado. Pelo que, aduz Teresa Quintela de Brito, se a atuação de Odair “não implicou a criação de um perigo iminente de morte ou de lesão grave da integridade física do arguido”, a atuação do agente da PSP não pode ser considerada conforme à lei em causa: “Se, neste caso, o Decreto-Lei 457/99 não permite o uso de arma de fogo contra pessoas, muito menos permitirá o uso dolosamente letal da mesma.” Uso letal que, conclui a penalista, “o tribunal deu como provado, ao considerar que o arguido atuou com dolo eventual de homicídio ao visar uma zona letal, disparando a muito curta distância.”Fernanda Palma, que deu aulas na Escola Superior de Polícia, lembra também a existência de normas internas da PSP para o recurso a meios coercivos, incluindo naturalmente as armas de fogo. A necessidade de limites claros para este uso, enfatiza, advém do facto de “a polícia usar desses meios profissionalmente, e abusar também profissionalmente. E também é verdade que sabe usar desses meios de uma forma que um particular não sabe. É preciso um controle muito rigoroso na sua utilização.” Note-se que, através da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro e do respetivo artigo 42º, as exigências do Decreto-Lei 457/99 no que respeita ao uso da arma de fogo passaram a aplicar-se também a não-polícias. Esta lei estabelece que só se pode fazer uso de arma de fogo contra pessoas “como último meio de defesa, para fazer cessar ou repelir uma agressão atual e ilícita dirigida contra o próprio ou terceiros, quando exista perigo iminente de morte ou ofensa grave à integridade física e quando essa defesa não possa ser garantida por agentes da autoridade do Estado, devendo o disparo ser precedido de advertência verbal ou de disparo de advertência e em caso algum podendo visar zona letal do corpo humano.” .Morte de Odair. Tribunal ignorou lei que regula uso de arma de fogo por polícias.Morte de Odair Moniz: uma faca talvez plantada não se sabe por quem e um auto de notícia a várias mãos.Agente da PSP condenado a 3 anos e 6 meses de pena suspensa pela morte de Odair Moniz. Família indemnizada