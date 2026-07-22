Ministério Público mantém PJ fora da investigação a atrelado encontrado em empresa que fez obras a ministro Luís Neves

O Ministério Público recusa, por agora, atribuir à Polícia Judiciária (PJ) a investigação relacionada com o atrelado encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna, adiantou esta quarta-feira, 22 de julho, a Procuradoria-Geral da República (PGR).Em resposta à Lusa, a PGR explicou que o inquérito relacionado com os bens apreendidos no âmbito do processo de tráfico de droga denominado ‘Operação Pacoba’ está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.A investigação “encontra-se a cargo do Ministério Público deste departamento e não será, por ora, delegada em qualquer órgão de polícia criminal”, detalhou a PGR.Além do inquérito aberto pelo Ministério Público, também a PJ anunciou, na passada sexta-feira, que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos.Segundo a PJ, a direção nacional desta polícia "teve conhecimento de que uma galera apreendida, no âmbito de um inquérito relacionado com o tráfico de estupefacientes, havia sido movimentada e parqueada em Barcelos".Com esta informação, foi instaurado um inquérito "para apurar as circunstâncias da alegada movimentação, que poderia confirmar a prática de ilícitos criminosos", acrescentou a PJ, confirmando que “a galera se encontrava estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos” e que, por se tratar de um bem apreendido, ficou “novamente à guarda da Polícia Judiciária, bem como os produtos que a mesma carregava, esclarecendo-se que estes não têm natureza estupefaciente”.A polémica relacionada com o ministro da Administração Interna teve início no dia 10 de julho, quando o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira a empresa Construbarcelos, anteriormente responsável por obras na PJ, quando Luís Neves era diretor nacional.Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado dias depois pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN..Luís Neves "satisfeito" por Justiça investigar promete "reunir documentos" para esclarecer "ponto por ponto".Além do atrelado, amigo de Luís Neves tinha bidões com químicos para droga.Atrelado com precursores de droga terá sido autorizado a sair da PJ pelo próprio Luís Neves