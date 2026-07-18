Além do atrelado, amigo de Luís Neves tinha bidões com químicos para droga

Quando a operação Pacoba foi deflagrada, em 2024, bidões com químicos para tratar droga estavam dentro do atrelado agora encontrado no parque de veículos do amigo de Luís Neves, ministro da Administração Interna (MAI). Estas substâncias são usadas no processamento de cocaína. É mais capítulo das polémicas envolvendo o antigo diretor da Polícia Judiciária (PJ), agora revelado pelo jornal Público.Segundo explica a reportagem, o atrelado continua "dezenas de bidões com acetona e outros componentes usados pela rede criminosa". Em 2025, o atrelado foi levado para as instalações da Construbarcelos, empresa do empreiteiro João Carvalho, amigo de Luís Neves.Até agora, sabe-se que o nunca terá estado formalmente desaparecido das autoridades. Segundo informação avançada pela RTP, os primeiros dados recolhidos pela PJ indicam que a movimentação do veículo — que se encontrava sob a sua guarda após ter sido apreendido numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes — terá sido expressamente autorizada por Luís Neves.De acordo com o canal público de televisão, a deslocação do atrelado terá ocorrido na sequência de uma suposta disponibilidade demonstrada pelo empresário proprietário da Construbarcelos para proceder à destruição de parte do material que se encontrava apreendido no interior da viatura.Contudo, a RTP ressalva que tal eliminação de substâncias não terá chegado a concretizar-se até ao momento. Permanecem também por esclarecer as circunstâncias e a via pelas quais o empreiteiro terá tido conhecimento da necessidade da PJ em eliminar o referido material.amanda.lima@dn.pt.PJ apreende atrelado de rede de cocaína desaparecido em empresa de empreiteiro amigo de Luís Neves.Luís Neves desagradado com comunicado da PJ. Ministro vai alegar que entrega do atrelado está documentada