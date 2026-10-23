Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro
Foto: RITA FRANÇA/LUSA
Sociedade

Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro

Procuradoria-Geral da República informou que o inquérito se encontra em investigação e está sujeito a segredo de justiça.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Ministério Público abriu um inquérito relativamente à intervenção policial na manifestação pela habitação, no Porto, durante a madrugada de 15 de outubro, anunciou esta sexta-feira, 23 de outubro, a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em resposta à Lusa, a PGR informou que o inquérito se encontra em investigação e está sujeito a segredo de justiça.

Conforme denunciado pelo Movimento pela Habitação, que está em protesto no Porto, durante a madrugada do dia 15 de outubro houve uma intervenção policial que causou ferimentos em 39 dos participantes.

Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro
Governo elogia atuação da PSP após intervenção nas acampadas pela habitação em Lisboa e no Porto
Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro
Provedora de Justiça pede informações à PSP sobre intervenção policial contra manifestantes no Porto
Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro
PSP envia para o MP participação com imagens do protesto no Porto
Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro
IGAI abre processo para investigar carga policial no Porto
Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro
Ministro da Administração Interna diz que intervenção policial no Porto foi legítima
Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro
Manifestantes contestam PSP e denunciam violência policial no protesto pela habitação no Porto. "Eles foram mesmo implacáveis"
Ministério Público abre inquérito a intervenção policial no Porto na madrugada de 15 de outubro
PSP justifica intervenção no Porto com "comportamentos de resistência" dos manifestantes
Porto
Ministério Público
Habitação
PSP - Polícia de Segurança Pública
Diário de Notícias
www.dn.pt