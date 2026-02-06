Militares deslocados nas zonas afetadas pelo mau tempo desconhecem se podem ir votar para as Presidenciais

Os militares deslocados nas zonas afetadas pelo mau tempo desconhecem se podem ir votar no domingo para a eleição do Presidente da República que será também o futuro Comandante Supremo das Forças Armadas, o que está a gerar descontentamento, segundo várias fontes.“Não sabemos se votamos cá ou se vamos votar nas nossas localidades”, disse à agência Lusa um militar que se encontrava em Leiria, adiantando ficar “triste e chateado como cidadão e como militar” se não puder exercer este direito.Para este militar, a situação “é mais grave porque a eleição é para o futuro Comandante Supremo das Forças Armadas”. “Não me interessa onde, o que me interessa é votar”, acrescentou o militar, que pediu para não ser identificado.Também em Leiria, um outro militar declarou que “ficaria triste” caso não votasse. “É uma obrigação e um dever. Têm de arranjar solução para isso”, disse.A Lusa questionou o Ministério da Defesa Nacional, mas ainda não obteve resposta.António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%..Mais de mil militares no apoio às populações. Exército reforça pelotões para remoção de escombros.Exército reforça presença no terreno. Comandos e paraquedistas vão também apoiar as populações \n