Militares deslocados nas zonas afetadas pelo mau tempo desconhecem se podem ir votar para as Presidenciais
FOTO: PAULO NOVAIS/LUSA
Sociedade

Militares deslocados nas zonas afetadas pelo mau tempo desconhecem se podem ir votar para as Presidenciais

Esta é uma situação que está a gerar algum descontentamento entre os militares, afinal o futuro Presidente da República será igualmente o Comandante Supremo das Forças Armadas.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Os militares deslocados nas zonas afetadas pelo mau tempo desconhecem se podem ir votar no domingo para a eleição do Presidente da República que será também o futuro Comandante Supremo das Forças Armadas, o que está a gerar descontentamento, segundo várias fontes.

“Não sabemos se votamos cá ou se vamos votar nas nossas localidades”, disse à agência Lusa um militar que se encontrava em Leiria, adiantando ficar “triste e chateado como cidadão e como militar” se não puder exercer este direito.

Para este militar, a situação “é mais grave porque a eleição é para o futuro Comandante Supremo das Forças Armadas”. “Não me interessa onde, o que me interessa é votar”, acrescentou o militar, que pediu para não ser identificado.

Também em Leiria, um outro militar declarou que “ficaria triste” caso não votasse. “É uma obrigação e um dever. Têm de arranjar solução para isso”, disse.

A Lusa questionou o Ministério da Defesa Nacional, mas ainda não obteve resposta.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Militares deslocados nas zonas afetadas pelo mau tempo desconhecem se podem ir votar para as Presidenciais
Mais de mil militares no apoio às populações. Exército reforça pelotões para remoção de escombros
Militares deslocados nas zonas afetadas pelo mau tempo desconhecem se podem ir votar para as Presidenciais
Exército reforça presença no terreno. Comandos e paraquedistas vão também apoiar as populações
Mau Tempo
Militares
votação
Presidenciais 2026
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt