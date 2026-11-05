O canal oficial de WhatsApp do Metro tem como lema "Sabe onde ir".
O canal oficial de WhatsApp do Metro tem como lema "Sabe onde ir".Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Metro de Lisboa disponibiliza canal de WhatsApp para melhorar informação junto dos passageiros

Com o canal oficial de WhatsApp do Metro de Lisboa, os passageiros vão passar a "receber diretamente no telemóvel alertas sobre alterações à circulação, atualizações do serviço e outras informações úteis", informa a empresa.
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O Metro de Lisboa anunciou esta quinta-feira, 5 de novembro, o canal oficial de WhatsApp da empresa para melhorar a informação junto dos passageiros.

Através desta nova via de comunicação, o Metro de Lisboa diz que "os passageiros passam a poder receber diretamente no telemóvel alertas sobre alterações à circulação, atualizações do serviço e outras informações úteis para preparar e acompanhar as suas deslocações".

Com base no lema "Sabe onde ir", o canal oficial de WhatsApp do Metro de Lisboa tem como objetivo "facilitar o acesso a informação clara, relevante e atualizada", de modo a permitir aos passageiros a antecipação de eventuais constrangimentos dos serviços, podendo, assim, "adaptar os seus percursos e tomar decisões mais informadas antes e durante a viagem", realça a empresa, em comunicado.

Além de disponibilizadas informações sobre horários, títulos de transporte, tarifários, novos serviços e iniciativas realizadas nas estações, os "passageiros poderão acompanhar informações sobre o estado das linhas e eventuais interrupções de serviço, alterações planeadas decorrentes de obras ou greves, situações de afluência excecional e outras ocorrências com impacto na circulação", destaca o Metro de Lisboa.

Esta nova forma de comunicar "funciona de forma unidirecional, permitindo aos passageiros acompanhar as comunicações divulgadas pelo Metro de Lisboa, sem substituir os canais de atendimento e contacto já existentes", esclarece a empresa, na nota, dando conta que a adesão ao canal é voluntária e poderá ser "efetuada através do WhatsApp, procurando o canal oficial Metro de Lisboa e selecionando a opção para o seguir". O acesso a este novo canal de WhatsApp irá se também possível no website do Metro de Lisboa e dos seus canais digistais.

"Ao integrar o WhatsApp nos seus canais de comunicação, o Metro de Lisboa pretende melhorar a experiência de utilização do transporte público, facilitar o planeamento das viagens e contribuir para uma mobilidade urbana mais informada, eficiente e acessível", assegura a empresa.

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