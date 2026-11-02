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Metro de Lisboa conclui reabilitação da estação Praça de Espanha preservando traça original

Intervenção contemplou a substituição integral dos pavimentos da estação, abrangendo os átrios Norte e Sul e os cais de embarque, bem como trabalhos de pintura, limpeza e conservação dos espaços.
DN/Lusa
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A reabilitação da estação Praça de Espanha, da linha Azul, melhorando o acesso e as condições de conforto e utilização, com preservação da traça arquitetónica original, ficou concluída na sexta-feira, informou esta segunda-feira, 2 de novembro, o Metropolitano de Lisboa.

“A intervenção, iniciada em 13 de julho, contemplou a substituição integral dos pavimentos da estação, abrangendo os átrios Norte e Sul e os cais de embarque, bem como trabalhos de pintura, limpeza e conservação dos espaços”, revelou a transportadora.

Em comunicado, o Metropolitano acrescentou que “foram igualmente instalados dois novos elevadores no átrio Norte, reforçando as condições de acessibilidade e facilitando a utilização da estação por pessoas com mobilidade condicionada”.

A estação Praça de Espanha, inaugurada em 29 de dezembro de 1959, integra a rede original do metro de Lisboa e a intervenção “agora concluída permitiu modernizar e valorizar os seus espaços, mantendo as características arquitetónicas e plásticas que fazem parte da sua identidade e história”.

Segundo a empresa, a estação Praça de Espanha assume “particular importância na mobilidade” da cidade, servindo diariamente uma zona com “elevada concentração de serviços, equipamentos de saúde, espaços culturais e atividades comerciais”, nomeadamente o Instituto Português de Oncologia (IPO), a Fundação Calouste Gulbenkian, empresas e instituições culturais.

Os trabalhos, que decorreram em três meses e meio, implicaram “condicionamentos temporários na circulação e no acesso à estação”, como o encerramento faseado dos cais de embarque e dos átrios.

A estação, durante todo o período de intervenção, manteve-se em funcionamento, com as “necessárias adaptações operacionais para garantir a segurança dos passageiros e trabalhadores”.

Esta paragem do metro, com a conclusão integral dos trabalhos, na sexta-feira passada, retoma o normal funcionamento, com todos os acessos e cais disponíveis, sem os condicionamentos associados à intervenção.

A intervenção, refere-se na nota, integra a estratégia do Metropolitano de Lisboa de “modernização, conservação e valorização das estações existentes, procurando melhorar continuamente a qualidade do serviço prestado e tornar a rede mais acessível, confortável e inclusiva”.

Além disso, a empresa reafirmou o seu compromisso com a “melhoria da experiência dos passageiros e com a promoção do transporte público enquanto elemento essencial para uma mobilidade urbana mais sustentável”.

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Fecho dos cais na obra da estação de metro da Praça de Espanha atrasado 21 dias

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Em condições normais de exploração, o metro funciona entre as 06:30 e a 01:00.

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