Várias são as críticas do movimento.
Várias são as críticas do movimento.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Mães vão protestar contra “desvalorização” de denúncias de abuso nos tribunais de família

Lisboa, Porto e Faro terão mobilizações em frente aos edifícios da justiça onde, muitas vezes, o futuro de uma criança é decidido.
Amanda Lima
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