Menos nove mil alunos inscritos no ensino superior este ano nos primeiros cinco dias da primeira fase

Nos primeiros cinco dias da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público inscreveram-se 19.986 alunos, menos que os 28.809 no mesmo período de tempo no ano passado. De acordo com Direção-Geral do Ensino Superior, na sexta-feira, 24 de julho, 5.795 alunos apresentaram a sua candidatura. .Exames Nacionais 2026: as datas essenciais que não podes esquecer.A primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, de 20 de julho até 6 de agosto, está a decorrer após problemas relacionados com os exames nacionais do secundário, com muitos alunos a terem tido dificuldade em saber as notas devido às falhas na classificação digital.A época da 1.ª fase de exames foi marcada por polémicas na classificação das provas, com casos em que as notas foram alteradas por falhas do processo ou com a afixação de pautas com erros que originaram classificações em suspenso ou incorretas, como admitiu no início da semana o ministro da Educação, Fernando Alexandre.Sem classificação atribuída, as escolas não puderam passar a “Ficha ENES” (Exames Nacionais do Ensino Secundário), o documento necessário para a candidatura ao ensino superior que contém informação sobre as provas de ingresso válidas, bem como sobre a conclusão e classificação do ensino secundário.Este ano, o primeiro dia candidatura deixou de ser o que regista o mais alto número de inscrições, para ser o que apresenta menos inscritos até agora: apenas 304 alunos entregaram o processo, quando em 2025 rondaram os 10.200.Pela primeira vez este ano, os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital.O concurso nacional de acesso ao ensino superior tem para o próximo ano letivo nas universidades e institutos politécnicos 56.790 vagas (mais 834 face ao ano passado) através do regime geral de acesso. A 1.ª fase decorre até 06 de agosto..Só 304 candidaturas no primeiro dia do concurso de acesso ao ensino superior. No ano passado, foram 10 mil.Exames nacionais: Época especial entre 3 e 8 de setembro e aberta aos alunos elegíveis para 2.ª fase