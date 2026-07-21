Exames nacionais: Época especial entre 3 e 8 de setembro e aberta aos alunos elegíveis para 2.ª fase

A época especial de exames vai decorrer entre 3 e 8 de setembro e será aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, quer as realizem ou não, divulgou esta terça-feira, 21 de julho, o Ministério da Educação.Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação detalhou que "o exame realizado na época extraordinária é considerado, para todos os efeitos, como correspondendo à 2.ª fase"."No caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas", acrescentou.As inscrições decorrem de 27 a 31 de julho e os exames realizam-se entre 3 e 8 de setembro, indicou a mesma fonte.Em 3 de setembro decorrem as provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim.Dia 4 são as provas de História A, Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim, seguindo-se dia 7 Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.No último dia da época especial (8 de setembro) decorrem as provas de Desenho A, Física e Química A, Geografia A e Inglês.Já a segunda fase para apresentação das candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior irá decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro, sendo os resultados publicados a 30 de setembro, referiu o ministério.O ministério liderado por Fernando Alexandre lembrou que "as dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica impediram alguns alunos de conhecer as suas classificações definitivas atempadamente, circunstância que poderá ter condicionado, designadamente, a decisão de inscrição e de realização dos exames na 2.ª fase, bem como a adequada preparação dos alunos"."A decisão de criar uma época extraordinária visa assegurar que nenhum aluno é prejudicado por circunstâncias que não lhe são imputáveis", acrescentou, insistindo que está assegurada "toda a transparência e rigor do processo de avaliação das aprendizagens dos alunos e as condições de equidade na conclusão do ensino secundário e no acesso ao ensino superior". .Exames: Ministro da Educação não tem registo de erros em projeto-piloto e confronta antigo presidente do JNE. Pela primeira vez este ano, os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas.As pautas com os resultados das provas começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas sem todas as classificações ou com classificações incorretas devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.Apesar dos atrasos na divulgação das notas, o Ministério manteve os calendários da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, bem como o calendário da segunda fase dos exames, que decorre esta semana..Só 304 candidaturas no primeiro dia do concurso de acesso ao ensino superior. No ano passado, foram 10 mil.Exames nacionais. Seguro exige salvaguarda do princípio da igualdade .Transição digital como a da correção dos exames iria sempre ter alguns problemas, diz presidente do EduQA