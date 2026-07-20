Exames Nacionais 2026: as datas essenciais que não podes esquecer

O verão já vai a meio, mas para milhares de estudantes do Ensino Secundário esta é a altura de todas as decisões. Com o arranque das candidaturas à universidade a coincidir com os últimos Exames Nacionais, a organização é a tua melhor aliada.Para que não te percas no meio de tantos prazos e siglas, preparámos um guia rápido de Perguntas e Respostas com tudo o que precisas de saber daqui para a frente.1. Quando se realizam as provas da 2.ª fase dos Exames Nacionais?As provas escritas da segunda fase concentram-se numa única semana, decorrendo entre os dias 21 e 24 de julho de 2026. Deixamos-te aqui o calendário das disciplinas mais concorridas:21 de julho (terça-feira): Português (12.º ano) de manhã (09h30); Economia A e Filosofia à tarde (14h00).22 de julho (quarta-feira): Matemática A (12.º ano) de manhã (09h30).23 de julho (quinta-feira): História A (12.º ano) e Biologia e Geologia (11.º ano) de manhã (09h30).24 de julho (sexta-feira): Física e Química A (11.º ano) e Geografia A (11.º ano) de manhã (09h30); Inglês (11.º ano) à tarde (14h00).(Nota: Esta terça-feira, 20 de julho, ficou reservada exclusivamente para a preparação das escolas, sem exames agendados).2. Fiz os exames da 2.ª fase. Quando são publicadas as notas?A ansiedade tem data marcada para terminar: as pautas com os resultados da 2.ª fase serão afixadas no dia 7 de agosto de 2026. Caso avances com um pedido de reapreciação da prova, os resultados finais desses recursos serão conhecidos a 28 de agosto.3. Já posso candidatar-me ao Ensino Superior?Sim! O prazo de candidatura à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) abre precisamente esta terça-feira, 20 de julho, e estende-se até 6 de agosto de 2026. Se já tens os exames da 1.ª fase feitos e a tua ficha ENES na mão, já podes submeter as tuas opções no portal da DGES.4. O que é a Ficha ENES e como a obtenho?A Ficha ENES (sigla para Exames Nacionais do Ensino Secundário) é o documento oficial mais importante de todo o processo de candidatura. É absolutamente fundamental porque funciona como a "chave" para o Ensino Superior. Sem ela, simplesmente não te consegues candidatar.Este documento serve três propósitos cruciais:Comprovar as tuas classificações: Mostra oficialmente as notas dos teus exames nacionais que podes usar como provas de ingresso.Confirmar a conclusão do secundário: Certifica que terminaste os teus estudos e valida a tua classificação final do secundário (média de curso).Fornecer o código de ativação: Traz uma chave alfanumérica única indispensável para submeteres e validares a tua candidatura online no site da DGES.Como a obtenho?Deves solicitá-la na secretaria da tua escola secundária (ou na escola onde realizaste os exames). Geralmente, a escola emite-a logo após a publicação das classificações dos exames nacionais.(Atenção: A Ficha ENES é válida apenas para o ano em que é emitida. Se repetires exames na 2.ª fase ou se vires a tua nota alterada após uma reapreciação de recurso, terás de solicitar uma nova Ficha ENES atualizada).5. Posso usar os exames da 2.ª fase para me candidatar na 1.ª fase do Ensino Superior?Esta é uma das dúvidas mais comuns, e a resposta é não. Os exames realizados na 2.ª fase de 2026 apenas podem ser utilizados como provas de ingresso na 2.ª (e 3.ª) fase de candidaturas do mesmo ano.No entanto, há uma exceção importante: se usares a 2.ª fase de exames apenas para melhorar a nota de uma disciplina para efeitos de diploma (e não como prova de ingresso direta), essa melhoria já poderá contar para a tua média do Secundário na 1.ª fase de candidatura do ano seguinte (2027).6. Quais são as datas-chave de colocação para cada fase de candidatura?Guarda estas três datas no teu calendário, pois são os dias em que descobres se (e onde) entraste:Resultados da 1.ª Fase: 23 de agosto de 2026 (as matrículas decorrem de 24 a 27 de agosto).Resultados da 2.ª Fase: 13 de setembro de 2026 (as matrículas decorrem de 14 a 16 de setembro).Resultados da 3.ª Fase: 30 de setembro de 2026 (as matrículas decorrem de 30 de setembro a 2 de outubro).7. Onde devo tratar de todo o processo de candidatura?Todo o concurso é gerido de forma online através do site oficial da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Certifica-te de que já tens a tua senha de acesso ativa e a Ficha ENES atualizada, que deve ser solicitada na tua escola secundária.8. Como sei se a minha Senha de Acesso e a Ficha ENES estão válidas e ativas?Para avançares sem surpresas, deves validar o estado destes dois elementos:Senha de Acesso à DGES: Podes verificar o estado do teu pedido no próprio portal da DGES, na área de "Consultar Estado do Pedido". Se o estado aparecer como "Autenticado", significa que a tua escola secundária já validou o teu pedido e a senha final foi enviada para o e-mail que registaste.Ficha ENES (Código de Ativação): A validação deste código é feita de forma automática na plataforma online quando estás a preencher a tua candidatura. No entanto, deves ter muita atenção: se realizares exames na 2.ª fase ou se pedires a reapreciação de uma prova (recurso), o sistema desativa de imediato a tua Ficha ENES antiga. Se for o teu caso, terás de pedir uma nova Ficha ENES atualizada na secretaria da escola para poderes submeter ou alterar as tuas opções..Candidaturas ao ensino superior arrancam esta segunda-feira apesar dos problemas com exames.Diretores pedem abolição dos 25 euros para pedir reapreciação dos exames. Ministro da Educação recusa