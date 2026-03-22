Mau tempo. Sobe para 116 o número de ocorrências na Madeira

Subiu para 116 o número de ocorrências deviado ao mau tempo na Madeira. Os dados foram atualizados esta manhã, 22 de março, pelo Serviço de Proteção Civil do arquipélago. Desde a última quinta-feira a região enfrenta o mau tempo, inclusive com um tornado.O balanço anterior, da tarde de sábado, indicava 106 ocorrências, dez a menos do que o atual número. De acordo com a Lusa, até às 08:30 deste domingo, as operações de socorro mobilizaram um total de 301 operacionais e 139 meios técnicos, sendo que todas as situações foram ou estão a ser resolvidas no patamar municipal, sem registo de vítimas.. Entre as ocorrências, estão quedas de redes elétricas, 26 derrocadas, quedas de árvores, dez quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 17 inundações e três quedas de estruturas. Porto Santo é uma das localidades mais afetadas.A região foi atingida por um "fenómeno meteorológico extremo", associado a uma "célula convectiva". Devido a este cenário, a escola do 1.º ciclo com pré-escolar do Campo de Baixo, ficará encerrada até quarta-feira, 25 de março. Neste período serão realizados reparos para a volta dos alunos em segurança..Mau tempo. Mais de 99% das falhas na rede móvel foram resolvidas. Recuperação da rede fixa é mais demorada