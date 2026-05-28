Mau tempo. Militares desobstruíram cerca de 500 quilómetros de caminhos em 10 municípios desde abril
PAULO CUNHA/LUSA
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Mau tempo. Militares desobstruíram cerca de 500 quilómetros de caminhos em 10 municípios desde abril

No terreno estão presentemente 10 destacamentos e a média de militares envolvidos é de 50 elementos por dia.
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Uma média de 50 militares por dia estão a trabalhar desde abril na desobstrução de caminhos florestais nas zonas afetadas pela tempestade Kristin, num total de 500 quilómetros, segundo o Estado-Maior General das Forças Armadas.

A porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas, Patrícia Fernandes, disse à agência Lusa que desde abril os militares desobstruíram cerca de 500 quilómetros de caminhos em 10 municípios: Sátão, Proença-a-Nova, Figueiró dos Vinhos, Oleiros, Leiria, Pombal, Marinha Grande, Tomar, Vila de Rei e Batalha.

A desobstrução de caminhos, limpeza de terreno, criação de acessos novos, abertura de caminhos e “pontos de fuga” para os bombeiros nas estradas mais estreitas faz-se com recurso a maquinaria pesada, como retroescavadoras, niveladoras, máquinas de rasto e tratores, operadas por militares.

No terreno estão presentemente 10 destacamentos e a média de militares envolvidos não só nas operações de desobstrução de caminhos, mas também nas atividades de apoio e desenvolvimento é de 50 elementos por dia, disse.

A participação dos militares no âmbito das atividades do CIPO inclui ainda o levantamento e reconhecimento das áreas afetadas, reconhecimento e apoio geográfico para obtenção de coordenadas e georreferenciação.

A porta-voz sublinhou o “trabalho conjunto” com várias entidades realizado pelas entidades que integram o Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO), criado em abril pelo Governo, numa operação que visa mitigar o risco de incêndios com a aproximação da época crítica.

O CIPO, sediado nos Bombeiros Sapadores de Leiria, tem como finalidade a remoção do material combustível acumulado pelas tempestades, a limpeza de áreas críticas, a reabertura de caminhos e a melhoria de acessos.

A redução do risco de incêndio rural antes do verão, num ano em que há milhares de árvores caídas devido às tempestades, é o que Governo pretende com esta estrutura, que envolve os ministérios da Administração Interna, Defesa Nacional e Agricultura e Mar.

Integram o CIPO, além do Estado-Maior General das Forças Armadas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o ICNF, Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, Guarda Nacional Republicana, Liga dos Bombeiros Portugueses.

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