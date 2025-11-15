Marcelo elogia comportamento dos portugueses durante a tempestade. Foram "muito disciplinados" e "sensatos"

"Os portugueses foram muito disciplinados" e "muito sensatos" nestes dias em que o país foi assolado pela depressão Cláudia, disse este sábado, 15 de novembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Pelo trânsito em Lisboa, viu-se que "muito lisboeta ficou em casa a trabalhar", porque sentiu que "podia ser atingido por falta de prevenção", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, à margem de um evento na mesquita da capital. "Para aquilo que aconteceu, os lisboetas e algarvios" e outros portugueses mais atingidos pelo mau tempo "foram muito sensatos".Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a depressão foi muito intensa no Algarve e em Lisboa, regiões que contabilizam três mortes devido ao mau tempo. "Sempre que há uma morte e já tinha havido duas, nós não podemos deixar de lamentar e de acompanhar o sofrimento, sobretudo porque quem morre nestas circunstâncias normalmente é o mais indefeso", disse. "São os mais indefesos, são mais idosos, são mais pobres, que têm menos condições de se proteger, de se prevenir", acrescentou.Questionado sobre se o país estava devidamente preparado para esta depressão, Marcelo considerou que "é uma matéria de reflexão civil". No entanto, defendeu que esta depressão ultrapassou o expectável. Como disse, "não por ter atingido todo o território continental, mas onde atingiu, atingiu de forma mais profunda do que se já pensava, e por mais tempo do que se imaginava"..Britânica de 85 anos morre em Albufeira vítima do mau tempo .Esgotaram as vacinas da gripe de dose elevada. Há 25% de idosos a partir dos 85 anos à espera