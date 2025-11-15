Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. FOTO: PAULO NOVAIS/LUSA
Sociedade

Marcelo elogia comportamento dos portugueses durante a tempestade. Foram "muito disciplinados" e "sensatos"

Presidente da República diz que depressão Cláudia foi mais intensa e prolongada do que era esperado.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

"Os portugueses foram muito disciplinados" e "muito sensatos" nestes dias em que o país foi assolado pela depressão Cláudia, disse este sábado, 15 de novembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Pelo trânsito em Lisboa, viu-se que "muito lisboeta ficou em casa a trabalhar", porque sentiu que "podia ser atingido por falta de prevenção", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, à margem de um evento na mesquita da capital.

"Para aquilo que aconteceu, os lisboetas e algarvios" e outros portugueses mais atingidos pelo mau tempo "foram muito sensatos".

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a depressão foi muito intensa no Algarve e em Lisboa, regiões que contabilizam três mortes devido ao mau tempo.

"Sempre que há uma morte e já tinha havido duas, nós não podemos deixar de lamentar e de acompanhar o sofrimento, sobretudo porque quem morre nestas circunstâncias normalmente é o mais indefeso", disse.

"São os mais indefesos, são mais idosos, são mais pobres, que têm menos condições de se proteger, de se prevenir", acrescentou.

Questionado sobre se o país estava devidamente preparado para esta depressão, Marcelo considerou que "é uma matéria de reflexão civil". No entanto, defendeu que esta depressão ultrapassou o expectável.

Como disse, "não por ter atingido todo o território continental, mas onde atingiu, atingiu de forma mais profunda do que se já pensava, e por mais tempo do que se imaginava".

Mau Tempo
Depressão
Marcelo

