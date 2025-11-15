Britânica de 85 anos morre em Albufeira vítima do mau tempo

O mau tempo que está a atingir o país provocou a morte de uma mulher britânica, de 85 anos, em Albufeira, disse este sábado, 15 de novembro, o comandante distrital de operações de socorro de Faro, em conferência de imprensa. A mulher encontrava-se no parque de campismo de Albufeira.O responsável adiantou que o fenómeno de vento extremo que ocorreu ao final da manhã provocou um total de seis vítimas no parque de campismo. Uma morte, dois feridos em estado grave e três feridos ligeiros, disse.O presidente da República já veio lamentar a morte da cidadã britânica e prestar “a sua solidariedade aos familiares da vítima mortal, fruto da passagem da depressão Cláudia, esta manhã em Albufeira”.Num hotel de Albufeira, também atingido pelo fenómeno, há registo de 29 feridos ligeiros, quatro dos quais foram transportados para o Hospital de Faro.Segundo Carlos Raposa, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre os feridos existem seis crianças, entre os dois meses e os sete anos, todos classificados como feridos ligeiros, e 23 adultos, ente os 24 e os 70 anos.A cidade algarvia foi atingida esta manhã por fortes ventos, semelhantes a um tornado. Na região, foram contabilizadas mais de 400 ocorrências devido ao mau tempo. Mais a norte, em Vila do Conde, há a registar inundações em caves de casas. Em Santa Maria da Feira (Aveiro), o temporal e as chuvas intensas desta madrugada provocaram inundações, quedas de árvores e cortes de estradas. A situação que está em avaliação, disse à Lusa o vereador da Proteção Civil.Segundo a Marinha portuguesa, estão fechadas as barras de Caminha, Douro, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde.As barras de Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas.Na zona centro, está fechada a barra do Portinho da Ericeira, e no sul as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António e Tavira. A de Portimão está condicionada.. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a costa ocidental ondas de oeste/sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, podendo chegar aos cinco metros a sul do Cabo Espichel. Na costa sul, são esperadas ondas até aos 3,5 metros de altura.O IPMA projeta para hoje chuva intensa, trovoadas e vento forte com rajadas..Portugal continental regista 198 ocorrências durante a madrugada.PJ detém dois suspeitos de corrupção e branqueamento de capitais