PJ detém dois suspeitos de corrupção e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Lisboa, um homem e uma mulher de 44 e 40 anos, respetivamente, por prática de crimes de associação criminosa, corrupção e branqueamento de capitais. Poderão ser condenados a penas de 12 anos de prisão.A ação da PJ, efetuada através da Unidade de Informação Criminal, foi realizada no âmbito de mandados de detenção internacionais, emitidos pelas autoridades judiciárias brasileiras.Segundo comunicado da PJ, a apreensão de 30 mil litros de metanol, em 2023, levou à descoberta de uma organização criminosa, envolvida no comércio de combustível adulterado com metanol, corrupção de funcionários públicos e ocultação de bens e fundos derivados dessas atividades ilícitas."A organização criminosa operava de forma organizada e estruturada, com uma clara divisão de funções, sendo que à frente da organização estava um dos elementos agora detido, responsável por tomar decisões relativas a todas as atividades da organização, emitir ordens aos subordinados e gerir os recursos financeiros do grupo criminoso", diz o comunicado.Na conta bancária, do outro detido, foram detetados fundos ilícitos da organização criminosa, auxiliando assim na ocultação de bens e valores.Foi apurado ainda a titularidade de vários veículos de luxo, utilizados por outros membros da organização.Os dois cidadãos estrangeiros irão ser presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação.