Esgotaram as vacinas da gripe de dose elevada. Há 25% de idosos a partir dos 85 anos à espera

Estão esgotadas as vacinas da gripe de dose elevada, que se destinam a idosos a partir dos 85 anos. As unidades de saúde local (ULS) aguardam há um mês reposição do stock. A informação está a ser avançada este sábado, 15 de novembro, pela RTP, com base num alerta que partiu das ULS do Grande Porto. Mas a situação estende-se a outras zonas do país.Quase 75% das pessoas com 85 ou mais anos já foram vacinadas com a proteção quatro vezes superior, mas faltam ainda 25%. A Direção Geral da Saúde comprou quase 358 mil doses, mais oito mil do que no ano passado. A compra teve em conta a estimativa de necessidades das 39 ULS.A Direção Geral da Saúde admite preocupação, mas considera que ainda há vacinas e apela às ULS que ainda as têm que cedam às que já esgotaram o stock.Entretanto, disse às ULS que fizessem com compras diretas se autorizadas pela Direção Executiva do SNS. As unidades consideram que foram deixadas à sua sorte.A vacina da gripe normal poderá vir a alternativa..Britânica de 85 anos morre em Albufeira vítima do mau tempo .Sindicalização de motoristas de TVDE é “manobra mediática da Uber”