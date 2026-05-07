"Manifestação de Interesse 2.0". Governo acaba com regularização no território por curso profissional

Entrar em Portugal como turista e pedir, já em território nacional, um visto para estudo profissional deixará de ser possível. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, 7 de maio, um projeto de lei que elimina essa possibilidade da Lei dos Estrangeiros."O diploma altera ainda o regime de acesso a autorizações de residência para estudo, exigindo-se a emissão de um visto consular prévio para esse efeito", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros. O próximo passo será o envio do diploma para o Parlamento. O DN sabe que a decisão foi tomada porque este mecanismo de regularização, apesar de previsto na lei, estava a ser utilizado como uma espécie de manifestação de interesse.Muitos imigrantes, sobretudo brasileiros, têm vindo para Portugal sem visto consular e, já em território nacional, inscrevem-se em escolas profissionais. Vários influenciadores têm promovido este método nas redes sociais.Este é um dos poucos mecanismos previstos na lei que ainda permite a obtenção de um título de residência sem necessidade de visto pedido no país de origem.Notícia em atualização.Brasileiros terão que se adaptar ao novo sistema de pedidos de vistos