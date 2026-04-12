Comissão passou a ser responsabilidade da comissão em 2024.
Comissão passou a ser responsabilidade da comissão em 2024.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Mais de 30 queixas de discriminação paradas por impasse do Parlamento

Com cerca de 780 mil euros de dotação no orçamento, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial (CICDR) está sem aplicação prática por falta de regulamentação há mais de um ano.
Amanda Lima
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