Maioria dos alunos inscritos no primeiro dia da época especial faltou ao exame
Foto: Maria João Gala
Sociedade

Maioria dos alunos inscritos no primeiro dia da época especial faltou ao exame

Dos 11 693 alunos inscritos no 1.º dia desta época especial criada devido aos problemas registados durante a classificação e divulgação das notas dos exames da 1.ª fase, compareceram apenas 4.920.
DN/Lusa
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A maioria dos alunos inscritos no primeiro dia da época especial dos exames do ensino secundário faltou à prova, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 4 de setembro, pelo Ministério da Educação.

A época especial começou na quinta-feira com as provas de Português, com o maior número de inscritos (9.492), Economia A (1.688 alunos inscritos), História da Cultura e das Artes (441), Literatura Portuguesa (67), Português Língua Não Materna (3) e Latim A, com apenas um aluno inscrito.

Dos 11.693 alunos inscritos no 1.º dia desta época especial criada para garantir que nenhum aluno seria prejudicado pelos problemas registados durante a classificação eletrónica e divulgação das notas dos exames da 1.ª fase, compareceram apenas 4.920.

A Português realizaram a prova 40,4% dos inscritos, ou seja, faltaram 5.661 alunos, segundo dados divulgados esta sexta-feira.

Olhando para as outras provas mais procuradas, a Economia compareceram metade (50,9%) e a História da Cultura e das Artes apenas 43,1%.

A época especial de exames termina na terça-feira e estava aberta a todos os alunos elegíveis para as provas da 2.ª fase, tendo-se inscrito mais de 43.000 estudantes.

Esta sexta-feira de manhã estão a decorrer as provas de História A, Biologia e Geologia, Historia B. Durante a tarde, serão os exames de Geometria Descritiva e as Línguas Estrangeiras.

Segundo dados da tutela, além do exame de 12.º ano de Português, as outras duas disciplinas com mais inscritos são Matemática A (8.324) e Física Química A (6.674).

Com a nota da época especial, os alunos podem concorrer à 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, cujas candidaturas terminam a 20 de setembro. Nesta 2.ª fase há 6.639 vagas e os resultados serão conhecidos a 30 de setembro.

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