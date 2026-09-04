Maioria dos alunos inscritos no primeiro dia da época especial faltou ao exame
A maioria dos alunos inscritos no primeiro dia da época especial dos exames do ensino secundário faltou à prova, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 4 de setembro, pelo Ministério da Educação.
A época especial começou na quinta-feira com as provas de Português, com o maior número de inscritos (9.492), Economia A (1.688 alunos inscritos), História da Cultura e das Artes (441), Literatura Portuguesa (67), Português Língua Não Materna (3) e Latim A, com apenas um aluno inscrito.
Dos 11.693 alunos inscritos no 1.º dia desta época especial criada para garantir que nenhum aluno seria prejudicado pelos problemas registados durante a classificação eletrónica e divulgação das notas dos exames da 1.ª fase, compareceram apenas 4.920.
A Português realizaram a prova 40,4% dos inscritos, ou seja, faltaram 5.661 alunos, segundo dados divulgados esta sexta-feira.
Olhando para as outras provas mais procuradas, a Economia compareceram metade (50,9%) e a História da Cultura e das Artes apenas 43,1%.
A época especial de exames termina na terça-feira e estava aberta a todos os alunos elegíveis para as provas da 2.ª fase, tendo-se inscrito mais de 43.000 estudantes.
Esta sexta-feira de manhã estão a decorrer as provas de História A, Biologia e Geologia, Historia B. Durante a tarde, serão os exames de Geometria Descritiva e as Línguas Estrangeiras.
Segundo dados da tutela, além do exame de 12.º ano de Português, as outras duas disciplinas com mais inscritos são Matemática A (8.324) e Física Química A (6.674).
Com a nota da época especial, os alunos podem concorrer à 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, cujas candidaturas terminam a 20 de setembro. Nesta 2.ª fase há 6.639 vagas e os resultados serão conhecidos a 30 de setembro.