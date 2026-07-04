MAI: estado de alerta deverá ser prolongado

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, afirmou este sábado (4 de julho) que o estado de alerta em Portugal deverá manter-se na próxima semana, uma vez que se mantém a previsão de muito calor para os próximos dias."A próxima semana vai outra vez um período muito grave. Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta", disse Luís Neves na conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para balanço do dia.No mesmo ponto de situação, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, intervindo por videochamada, apelou à população para que respeite recomendações das autoridades e agradeceu às autoridades competentes o esforço no combate aos incêndios.“Vamos manter a vigilância máxima, tentar prevenir ao máximo” novos incêndios, afirmou o chefe do Executivo.