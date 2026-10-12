Luís Neves demite secretário-geral do MAI

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, demitiu o secretário-geral do mesmo ministério, Ricardo Carrilho, anunciou o MAI num comunicado enviado para as redações.

A decisão surge no mesmo dia em que o Expresso tinha noticiado um conflito aberto entre o ministro e o secretário-geral da sua tutela, citando documentos internos que mostravam "divergências totais" sobre a gestão a rede SIRESP.

No comunicado emitido pelo Ministério, o ministro justifica a sua decisão com "a reorganização da Secretaria-Geral", que implica "a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades do Ministério".

"Este processo visa adaptar o funcionamento da Secretaria-Geral à reforma funcional e orgânica da Administração Pública e assegurar a continuidade das suas atribuições, em articulação com as demais entidades públicas", lê-se.

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