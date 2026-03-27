Luís Neves critica baixa execução dos planos de investimento nas polícias: "Muito abaixo do aceitável"

O ministro da Administração Interna criticou esta sexta-feira (27) a baixa execução dos planos que regulam os investimentos nas polícias, considerando que ficaram “muito abaixo do aceitável”, e confessou ter ficado “profundamente amargurado” com a degradação de algumas instalações da PSP.“O que eu verifico é que foi uma execução muito, muito, muito abaixo daquilo que era aceitável e desejável”, disse Luís Neves na cerimónia que assinalou os 50 anos do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública.O ministro referia-se à execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, que estabelece os investimentos para a PSP e GNR para um período de cinco anos, e teve até à data dois ciclos: o primeiro plano começou em 2018 e terminou em 2022, enquanto o segundo teve início em 2022 e acaba este ano com um investimento de previsto de 607 milhões de euros.“Verifico com profunda apreensão que nos últimos dois planos, a execução (…) ficou muito, muito aquém daquilo que deveria ter sido executado”, disse no discurso o governante, avançando que “isto não pode voltar a acontecer” uma vez que “as forças de segurança têm dificuldades, sobretudo nas instalações e equipamentos”.Luís Neves sublinhou que as verbas orçamentadas “têm que ser aproveitadas em toda a sua plenitude”, frisando que “o Governo tudo fará para ter uma execução muito próxima dos 100%”.Nas declarações aos jornalistas, o ministro afirmou que está a ser preparada a próxima Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, que entrará em vigor em 2027, e que vai contemplar “mais equipamentos e instalações”.“Sobre a questão das instalações e dos equipamentos, sou muito claro, o próximo programa, que vamos começar agora a trabalhar, terá garantidamente uma execução diferente daquela que temos até agora”, prometeu, sublinhando que há verbas para os investimentos.O ministro disse que já tem identificado “os obstáculos que se colocam” ao cumprimento destes investimentos e garantiu que tudo fará “para inverter” esta situação.“Qualquer obstáculo que se venha a colocar nesta matéria será rapidamente estripado”, referiu, prometendo uma PSP “preparada, moderna e valorizada”.Luís Neves contou também que no início desta semana visitou instalações da PSP no Porto e confessou: “As condições, o estado de degradação e dificuldades que vi deixou-me profundamente amargurado e mesmo devastado”.Questionado pelos jornalistas se estas críticas em relação à execução destes planos que começaram no governo PS se dirigiam aos seus antecessores no cargo, tanto PS como PSD, o ministro respondeu que não..Ministro admite crime de natureza terrorista no ataque contra Marcha pela Vida