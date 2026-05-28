Junta de Freguesia de Santa Maria Maior no centro de operação da PJ em Lisboa. Há pelo menos três detidos

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas numa operação que está a envolver centenas de inspetores da unidade de combate à corrupção e que tem como epicentro a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. Estarão em causa crimes como prevaricação, tráfico de influência ou recebimento indevido de vantagem, avança a CNN Portugal, dando conta de pelo menos três detidos.O antigo presidente da junta de freguesia, Miguel Coelho (PS), será um dos visados desta operação, que investiga a adjudicação de serviços por ajuste direto, que ascenderam a mais de 800 mil euros, e que terão ocorrido entre 2016 e 2022, explica o canal de notícias.Em atualização