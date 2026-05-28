Junta de Freguesia de Santa Maria Maior no centro de operação da PJ em Lisboa. Há pelo menos três detidos
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Junta de Freguesia de Santa Maria Maior no centro de operação da PJ em Lisboa. Há pelo menos três detidos

Estarão em causa crimes como prevaricação, tráfico de influência ou recebimento indevido de vantagem.
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A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas numa operação que está a envolver centenas de inspetores da unidade de combate à corrupção e que tem como epicentro a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. Estarão em causa crimes como prevaricação, tráfico de influência ou recebimento indevido de vantagem, avança a CNN Portugal, dando conta de pelo menos três detidos.

O antigo presidente da junta de freguesia, Miguel Coelho (PS), será um dos visados desta operação, que investiga a adjudicação de serviços por ajuste direto, que ascenderam a mais de 800 mil euros, e que terão ocorrido entre 2016 e 2022, explica o canal de notícias.

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