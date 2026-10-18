Vista panorâmica de Lisboa e do rio Tejo.
Vista panorâmica de Lisboa e do rio Tejo. Foto: Arquivo
Sociedade

Lisboa ganha dois prémios de turismo: melhor destino de cidade e de cruzeiros da Europa

Associação Turismo de Lisboa congratula-se com as distinções nos World Travel Awards, que reconhecem "a atratividade internacional da cidade" e a "diversidade da sua oferta turística".
Sónia Santos Pereira
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Lisboa foi considerada Melhor Destino de Cidade da Europa e Melhor Destino de Cruzeiros da Europa nos World Travel Awards Europe 2026. Os dois prémios foram entregues este sábado, 17 de outubro, em Montenegro. Para a Associação Turismo de Lisboa, são o reconhecimento a atratividade internacional da cidade e da diversidade da sua oferta turística.

“Estas distinções revelam como Lisboa é um destino único e autêntico", diz, em comunicado, António Valle, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa. "São também o reconhecimento de um trabalho coletivo de qualificação e valorização da oferta turística", afirma.

Na sua opinião, os dois prémios "contribuem para valorizar a nossa economia local e reafirmar a autenticidade e a identidade que nos distinguem".

Para a Associação Turismo de Lisboa, "a aposta na qualificação da oferta, na valorização do património e da cultura e na diversidade de experiências disponíveis em toda a Área Metropolitana de Lisboa continua a ser central para a competitividade internacional do destino".

É uma estratégia que "procura atrair visitantes que permaneçam mais tempo, descubram diferentes zonas do território e contribuam para uma maior criação de valor económico e social", afirma ainda.

Os World Travel Awards são reconhecidas distinções internacionais do setor do turismo e premeiam anualmente a excelência de destinos, unidades hoteleiras, companhias aéreas e outras entidades da indústria. São atribuídos através da votação de profissionais do setor e do público internacional.

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