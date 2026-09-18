Lisboa eleita o destino mais feliz do mundo para viajar

Lisboa foi eleita o destino mais feliz do mundo para viajar, entre uma seleção de 47 geografias mundiais. Esta distinção surge após avaliação de fatores como a exposição solar, a facilidade de deslocação a pé, os espaços verdes e a oferta de alimentação saudável, realizada no estudo Holiday Happiness Index, da BookRetreats.

As 2828 horas de sol por ano, os 49 metros quadrados de espaço verde por habitante e os 10% de restaurantes classificados como saudáveis, a segunda maior proporção entre os destinos analisados, valeram a Lisboa a liderança no ranking Holiday Happiness Index.

A facilidade de percorrer a cidade a pé e a proximidade a diferentes ambientes naturais, da frente ribeirinha às praias da Área Metropolitana, foram também fatores de valorização.

Helsínquia também está em destaque no estudo, devido aos baixos níveis de ruído e poluição luminosa, assim como Orlando, pela dimensão dos seus espaços verdes. Atenas e Edimburgo completam o Top 5, por fatores como a facilidade de deslocação a pé, a cultura e a história.

Para o diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, António Valle, “este resultado evidencia que Lisboa mantém a sua identidade e é procurada por isso mesmo".

Em comunicado, este responsável defende que "a qualidade, a autenticidade, a gastronomia, o clima e a proximidade à natureza contribuem para uma experiência que quem nos visita valoriza cada vez mais".