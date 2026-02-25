Câmara de Lobos, Lisboa e Costa Vicentina na lista dos melhores destinos europeus

Câmara de Lobos, Lisboa e Costa Vicentina integram a lista dos melhores destinos europeus em 2026, segundo o ranking da European Best Destinations que engloba a avaliação de mais de 500 destinos. Estes três destinos nacionais destacam-se na votação, que elegeu Madrid, em Espanha, como o melhor destino europeu.Câmara de Lisboa é o destino nacional mais bem classificado, tendo ficado na sexta posição deste ranking, atrás de Madrid, Nicosia (Chipre), a região de Stajerska (Eslovénia), Verona (Itália) e Paris (França). “Tornou-se um dos destinos mais irresistíveis da Europa para 2026 — uma vila colorida da Madeira, onde barcos de pesca vibrantes, falésias imponentes e a luz quente do Atlântico criam uma atmosfera que parece ao mesmo tempo intemporal e tranquilamente vibrante”, diz o ranking, realçando ainda os terraços ensolarados, as ruelas estreitas cobertas de buganvílias, as vistas para o oceano a cada esquina, além da gastronomia que “oferece alguns dos sabores mais autênticos da Madeira”.Lisboa ocupa a nona posição do ranking. “Votada novamente pelos viajantes pela sua luz, pelo seu estilo de vida e pela sua mistura única de história e criatividade moderna, a cidade oferece um equilíbrio raro entre autenticidade e charme natural”, lê-se.Para António Valle, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, “esta distinção traduz um reconhecimento claro dos atributos que definem a identidade de Lisboa enquanto destino: cultura, autenticidade, criatividade e qualidade de vida". "É também a validação de um trabalho consistente de promoção internacional e de qualificação da oferta, que tem permitido afirmar a Área Metropolitana de Lisboa com um posicionamento sólido, diferenciador e orientado para a criação de valor”, acrescenta em comunicado.A Costa Vicentina “afirma-se discretamente como um dos destinos escondidos mais desejáveis da Europa”, lê-se acerca desta região do país, que ficou na 12.ª posição do ranking. “Um trecho selvagem e ensolarado do Algarve, onde a natureza intocada, a energia atlântica e a elegância discreta se unem longe das multidões”, descreve, acrescentando que “este não é o Portugal do turismo de massas, mas sim a sua expressão mais autêntica e preservada”.A edição deste ano do ranking da European Best Destinations mobilizou viajantes de 154 países e registou mais de 1,3 milhões de votos. A lista começou com a anáise de mais de 500 destinos, dos quais foram eleitos 20 destinos considerados excecionais, os quais são submetidos à votação de pessoas de todo o mundo, que determina a classificação final.