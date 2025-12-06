Lisboa eleita pela 3.ª vez Melhor Destino da Europa para congressos, reuniões e eventos corporativos da Europa

Lisboa foi eleita, pela terceira vez, Melhor Destino MICE da Europa em 2025, distinção atribuída na 6.ª edição dos World MICE Awards, anunciados este sábado, 6 de dezembro, em Sakhir, no Bahrain.A capital portuguesa volta a destacar-se entre os principais destinos internacionais no segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) [congressos, reuniões e eventos corporativos, em português].Para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, “esta distinção demonstra a capacidade de Lisboa para atrair eventos que geram investimento e emprego. "O turismo de negócios é hoje uma peça central na estratégia de desenvolvimento da cidade, e este reconhecimento mostra que estamos a consolidar um posicionamento de liderança na Europa", afirmou, citado por uma nota do Turismo de Lisboa enviada às redações. Paula Oliveira, diretora executiva da Associação Turismo de Lisboa, acrescenta que “este reconhecimento traduz uma estratégia que tem sabido evoluir com o mercado. Lisboa apresenta hoje uma proposta competitiva para eventos de todas as dimensões, que beneficia da qualidade das suas infraestruturas, da profissionalização do setor e de um ecossistema que consegue responder às exigências dos organizadores internacionais.”Segundo os dados mais recentes da ICCA - International Congress and Convention Association, Lisboa posiciona-se no segundo lugar das cidades europeias com maior número de eventos associativos (153, em 2024).Criados para distinguir a excelência no turismo de negócios, os World MICE Awards "valorizam destinos, operadores, espaços e serviços que contribuem para elevar os padrões globais do setor".