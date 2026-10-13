Lisboa eleita Melhor Destino de Cruzeiros da Europa pela terceira vez

Lisboa foi eleita na segunda-feira, 12 de outubro, Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, nos World Cruise Awards, realizados na Jamaica, conquistando pela terceira vez a distinção, depois das vitórias em 2021 e 2024.

A capital portuguesa superou destinos como o Funchal, Atenas (Grécia), Barcelona (Espanha), Dubrovnik (Croácia), Monte Carlo (Mónaco), Nice (França), Roma (Itália), Oslo (Noruega) e Southampton (Inglaterra), entre os nomeados para a categoria.

Em comunicado, a Administração do Porto de Lisboa (APL) considera que o prémio reconhece o trabalho desenvolvido pelos profissionais e entidades ligados ao turismo de cruzeiros, bem como a hospitalidade dos lisboetas.

“Este prémio é o resultado do empenho e do compromisso de todos os que trabalham no ecossistema dos cruzeiros em Lisboa, que diariamente se dedicam a proporcionar experiências únicas e memoráveis a quem nos visita, bem como da hospitalidade dos lisboetas. Lisboa afirma-se, cada vez mais, como um destino de excelência, competitivo, inovador e sustentável”, lê-se na nota.

Esta distinção surge no mesmo ano em que o Terminal de Cruzeiros de Lisboa foi nomeado, pelo sexto ano consecutivo, para Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa.

Os World Cruise Awards foram criados em 2021 e pretendem distinguir a excelência e a inovação na indústria internacional de cruzeiros.

Apesar de ter perdido no melhor destino europeu, o Funchal também foi galardoado na cerimónia que se realizou na segunda-feira, tendo recebido o prémio de Melhor Terminal do Mundo em termos de Sustentabilidade, que já tinha vencido também em 2024.

No turismo fluvial, Portugal recebeu dois prémios na noite de segunda-feira. O galardão de Melhor Destino de Cruzeiros Fluviais da Europa foi para o Turismo de Portugal, lê-se no site dos World Cruise Awards.

E o prémio de melhor linha de cruzeiros fluviais foi também para uma empresa portuguesa. A DouroAzul, do empresário Mário Ferreira, foi a grande vencedora deste prémio, ganhando pela terceira vez esta distinção, após vitórias em 2023 e 2024.