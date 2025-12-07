Madeira distinguida pelo 11.º ano consecutivo como Melhor Destino Insular do Mundo

A Madeira recebeu o galardão de Melhor Destino Insular do Mundo pelo 11.º ano consecutivo nos World Travel Awards, cuja gala mundial decorreu sábado, 6 de dezembro, no Bahrein, onde a região foi também eleita Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2025.O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, considera que a atribuição do prémio de Melhor Destino Insular é “o reflexo do trabalho consistente desenvolvido ao longo dos últimos anos, em parceria com o setor e com todos aqueles que promovem e acreditam na região”.Em comunicado, o governante sublinha que a Região Autónoma da Madeira já recebeu 25 prémios desde 2013 nas galas europeias e mundiais dos chamados “Óscares do Turismo”, consolidando a sua “reputação global”.Eduardo Jesus reforça que a distinção atribuída este ano “é o resultado do empenho de todo o setor” e um incentivo para continuar a apostar “na qualificação, na inovação e na sustentabilidade”, que aponta como “pilares centrais da estratégia turística da Madeira”.Na corrida com a Madeira para este prémio estavam outros 14 destinos: Bali (Indonésia), Barbados, Ilhas Cook, Fiji (Oceano Pacífico), Havai (EUA), Ilhas Turcas e Caicos (Caraíbas), Jamaica (Caraíbas), Ilha Mulheres (México), Maurícias (Oceano Índico), Santa Lúcia (Caraíbas), Seychelles (Oceano Índico), Tahiti, Filipinas e Zanzibar (Tanzânia).Nestes mesmo prémios, o Algarve foi distinguido como Melhor Destino de Praia, os Passadiços do Paiva, em Arouca, foram eleitos Melhor Atração Turística de Aventura e os Parques de Sintra - Monte da Lua a Melhor Empresa de Conservação. A TAP Air Portugal foi eleita Companhia Aérea Líder Mundial a voar para a América do Sul e África..TAP eleita Companhia Aérea Líder Mundial a voar para a América do Sul e África. Os World Travel Awards foram criados em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade.. Melhor destino de Cruzeiros. Também no Bahrein, no sábado, decorreu a entrega dos World Cruise Awards, sendo que a região foi galardoada pela quarta vez consecutiva como Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2025.“Este reconhecimento não se dirige apenas ao setor dos cruzeiros, que, de facto, muito merece. É também uma justa homenagem a todos os madeirenses”, refere o secretário regional da Economia.Em comunicado, José Manuel Rodrigues, responsável pela tutela da APRAM Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, sublinha que a “simpatia, competência e arte de bem receber” dos madeirenses tornam o arquipélago um “destino turístico de excelência”.De acordo com dados oficiais, em 2024, a Madeira viveu o melhor ano de sempre no setor dos cruzeiros, com 316 escalas de navios de cruzeiro, que movimentaram 728.604 passageiros e 271.974 tripulantes, com impacto de 61,4 milhões de euros na economia regional.Já este ano, até ao final de outubro, os portos do Funchal e do Porto Santo receberam 478.374 passageiros e 177.854 tripulantes, num total de 213 escalas.Os World Cruise Awards foram atribuídos pela primeira vez em 2021 e no ano passado a Gala Anual realizou-se no Funchal..Madeira. Com proveitos a bater nos mil milhões de euros, ‘wellness’ é aposta na promoção