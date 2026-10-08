Liceu Francês encerrado por razões de segurança. Alunos estariam a preparar protestos

O Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa, foi encerrado esta quinta-feira de manhã, 8 de outubro, por razões de segurança, avançou a SIC Notícias.

Segundo a estação de TV, estaria a ser preparado um bloqueio semelhate àqueles que se têm registado nos últimos dias em França, em que os estudantes reclamam mais professores substitutos, melhores condições de funcionamento dos edifícios escolares e de ensino.

O adiamento do início das aulas nesta escola foi decidida em articulação com a Embaixada de França em Portugal.

Os protestos em França começoaram há cerca de duas semanas numa escola secundária da região de Paris, mas rapidamente se transformaram num movimento nacional de pressão sobre o Governo do presidente cessante Emmanuel Macron, marcado por confrontos com a polícia e tumultos.

Estes protestos já ultrapassaram as fronteiras e, nos últimos dias, a capital regional Liége e outras localidades da zona francófona da Bélgica foram palco de manifestações que acabaram em confrontos com a polícia.