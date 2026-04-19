"Ler está na moda?": Marcelo inaugura ciclo de bibliotecas em Mafra

O ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugura esta segunda-feira, 20 de abril, na Escola Secundária José Saramago, em Mafra, o seu "Ciclo Bibliotecas", uma iniciativa de proximidade que visa debater os hábitos de leitura com os jovens portugueses no contexto da sua nova etapa de intervenção cívica após a saída de Belém.O evento tem início previsto para as 13h30 no auditório desta escola secundária mafrense, onde o ex-chefe de Estado irá participar numa sessão com alunos do 12.º ano, membros do Clube de Leitura e finalistas do Concurso de Leitura local, sob o mote "Ler está na moda?", de acordo com informações avançadas pelo Jornal de Mafra.Esta deslocação acontece apenas seis dias após o arranque do seu primeiro roteiro escolar em Águeda, reforçando a estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa em dedicar o seu tempo pós-presidencial à Educação e à Cultura, segundo o Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa.A escolha da Escola Secundária José Saramago para este pontapé de saída não é aleatória, prendendo-se com a forte ligação do ex-Presidente à promoção da língua e literatura portuguesas, servindo o nome do Nobel da Literatura como um símbolo para o desafio lançado aos estudantes sobre o papel do livro no mundo digital, segundo fontes próximas da organização citadas pelo Observador. Antes da sessão pública, está previsto que Marcelo Rebelo de Sousa chegue ao estabelecimento de ensino por volta das 12h00 para um almoço com a comunidade escolar no refeitório, de acordo com o programa oficial da visita.Este "Ciclo Bibliotecas" surge integrado num plano mais vasto de atividades que o antigo magistrado supremo delineou para o corrente ano e que inclui também o "Ciclo Aulas", focado em temas de vocação e futuro, que teve o seu início a 14 de abril no distrito de Aveiro. Durante estas sessões, Marcelo Rebelo de Sousa tem mantido a promessa de não se pronunciar sobre a atualidade política nacional, focando o seu discurso exclusivamente nos desafios pedagógicos e no contacto direto com as novas gerações, refere a agência Lusa.A iniciativa conta com o apoio técnico e logístico da Rede de Bibliotecas Escolares, permitindo que o ex-Presidente percorra vários pontos do país nos próximos meses para ouvir as perguntas dos alunos e partilhar a sua experiência enquanto professor e leitor compulsivo, segundo dados do seu novo sítio oficial na internet.Com este novo ciclo, Marcelo Rebelo de Sousa pretende cumprir a promessa feita ainda durante o seu segundo mandato de que voltaria às escolas para promover a literacia assim que terminasse as suas funções constitucionais. Ainda antes destes ciclos, à guisa de ensaio, o ex-presidente já tinha estado, em março, na Festa do Livro de Celorico de Basto..Marcelo tem novo 'site' oficial na internet e inicia terça-feira ciclo de "aulas-debate” em escolas\n