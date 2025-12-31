Lei da Programação Militar. Exército quase quintuplicou investimento em 2025

O Exército termina 2025 com um reforço de 221 milhões de euros, o que representa uma subida de quase 400% face à dotação inicial da Lei da Programação Militar (LPM), tendo quase quintuplicado o que estava previsto, informou esta quarta-feira, 31 de dezembro, o ramo militar das Forças Armadas.Dados do Exército indicam que a dotação da LPM era de 55,9 milhões de euros, em janeiro, passando para 276,6 milhões, em dezembro, ou seja um reforço de 220,7 milhões de euros. Trata-se de um aumento de 395% face à dotação inicial, "o que significa que a LPM de 2025 ficou perto de cinco vezes acima do valor com que começou o ano". Uma evolução que permite acelerar o programa Força Terrestre 2045.O Exército refere, em comunicado, que a maior fatia do reforço foi assegurada pelo investimento em Defesa associado ao objetivo dos 2% do PIB, no montante de 177 milhões de euros, representando cerca de 64% da dotação total e aproximadamente 80% do reforço registado em 2025. "A este montante somam-se verbas provenientes do apoio à Ucrânia (15,194 milhões de euros), a transição de saldos (17,765 milhões de euros) e receitas próprias do Exército, incluindo retornos de IVA (6,683 milhões de euros) e alienação de equipamento (4,056 milhões de euros)", lê-se na nota.A modernização da viatura blindada de rodas PANDUR (100 milhões de euros), a Defesa Antiaérea de Curto Alcance (45 milhões), o reforço de comunicações e comando e controlo para módulos de Sistema de Informação e Comunicações Tático (17 milhões ) e para o Sistema de Gestão de Quartéis-Generais (5 milhões) estão entre os principais investimentos financiados. O reforço da verba inclui ainda 10 milhões de euros para o projeto Anticarro, "permitindo redimensionar o nível de ambição e preparar a aquisição", indica o Exército.No que se refere às verbas provenientes do apoio à Ucrânia, a dotação adicional teve como destino áreas de mobilidade e proteção, incluindo investimento em Viaturas Táticas Médias, ciberdefesa, assim como a "continuidade de modernização, assegurando cobertura financeira em processos aquisitivos e acelerando a execução"."As receitas próprias do Exército permitiram ainda reforçar capacidades de elevada utilidade operacional, incluindo a aquisição de micro UAV [drones], viabilizando a concretização do investimento previsto para 40 sistemas e reforçando a vigilância, reconhecimento e compreensão situacional em apoio às forças no terreno", refere o ramo das Forças Armadas.Ainda de acordo com o Exército, a evolução da dotação da LPM representa um “'acelerador de capacidade' alinhado com a Força Terrestre 2045, sustentando prioridades como a modernização de plataformas, defesa antiaérea, digitalização do comando e controlo, comunicações táticas, cibe resiliência e sistemas não tripulados, em coerência com requisitos de interoperabilidade e metas operacionais no quadro aliado"..Chuva de milhões na defesa faz soar alarmes contra a corrupção.Conselho de Ministros aprovou plano da Defesa para financiamento europeu de 5,8 mil milhões nas Forças Armadas.Navios, blindados, satélites. Reforço das Forças Armadas agendado para o Conselho de Ministros