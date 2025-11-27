Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O Ministro da Defesa, Nuno Melo, e o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Mendes Ferrão.Nuno Brites
Sociedade

Navios, blindados, satélites. Reforço das Forças Armadas agendado para o Conselho de Ministros

São 5,8 mil milhões de euros - mais do que todo o valor da Lei de Programação Militar para 12 anos - o valor das aquisições que Portugal vai submeter ao financiamento do Programa SAFE.
Valentina Marcelino
