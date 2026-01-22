Juíza conselheira do CSTAF. “Temos de ser nós a resolver este problema, dos processos AIMA”
Sociedade

Juíza conselheira do CSTAF. “Temos de ser nós a resolver este problema, dos processos AIMA”

Uma espécie de task force foi aprovada pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), com apoio do Ministério da Justiça, para resolver num prazo de seis meses os mais de 124 mil processos contra a AIMA, conta ao DN a juíza conselheira do CSTAF.
