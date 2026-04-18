Jovens vão ajudar na gestão florestal e preservação ambiental da Serra de Sintra

Câmara Municipal de Sintra (CMS) lança no domingo, dia 19 de abril, o projeto Guardiões da Floresta Sintrense, com o objetivo de envolver os jovens na gestão florestal e preservação ambiental. A ideia é agrupar todas as 20 associações de escuteiros/escoteiros e Guias do concelho, num espaço conjunto numa zona protegida, na encosta nascente do Parque Natural de Sintra-Cascais. Com mais de oito hectares de floresta, um lagoa e clareiras naturais, o futuro parque resulta da requalificação de um espaço anteriormente degradado, segundo o presidente da Câmara Municipal de Sintra (CMS), Marco Almeida. "Trata-se de uma "ferida" na base da serra de Sintra com os nossos jovens escutistas a ficarem responsáveis pela sua recuperação e manutenção. Vamos ter em permanência jovens Sintrenses em contacto com a floresta e a proteger um dos símbolos do concelho”, explicou ao DN o autarca, destacando a importância do envolvimento ativo dos jovens na proteção, regeneração e valorização do território florestal concelhio.O município ficará responsável pela conceção, projeto e manutenção do espaço. E os novos moradores da Serra de Sintra comprometem-se a respeitar o espaço natural e assegurar a sua vigilância especialmente durante os períodos de maior calor, agindo na proteção de incêndios.Como a zona se encontra na zona protegida dentro do Parque Natural de Sintra-Cascais, foi preciso, segundo a CMS, pedir um parecer ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) , que respondeu positivamente à ideia, embora ainda falte esclarecer se podem ser desenvolvidas atividades (e que tipo de atividades) naquele anfiteatro natural ao ar livre.Serão plantadas 20 espécies autóctones, como Salgueiro negro e Sanguinho da água, Ulmeiros e Aderno de folha larga, selecionadas para favorecer a recuperação ecológica do local e apoiar a biodiversidade.O projeto alia-se a outra iniciativa municipal. O Sítio dos Animais criou calendários com fotografias de animais, para ajudar na campanha de adoção de cães e gatos em abrigos e canis municipais, cuja venda reverterá para os 20 agrupamentos que irão habitar a Serra de Sintra. .Sintra avança com retirada de outdoors ilegais em todo o concelho. São quase 200.Sintra. Marco Almeida nomeia para chefe de divisão de polícia municipal candidato autárquico do Chega