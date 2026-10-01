Jovem de 17 anos detido por tentar matar amigo de 14

Um jovem de 17 anos foi detido pela Poliícia Judiciária por suspeitas de tentativa de homicídio de um amigo menor, de 14 anos, em Loures, no dia 1 de setembro.

De acordo com um comunicado da PJ, nesse dia, num local isolado, o suspeito terá agredido o amigo com recurso a uma arma branca, "desferindo-lhe múltiplos golpes na zona da cabeça, que lhe causaram ferimentos corto-perfurantes e traumatismos cranianos de extrema gravidade".

Um mês depois, a vítima encontra-se ainda internada, em coma induzido com prognóstico muito reservado, indica a PJ.

Segundo esta nota, ainda está por confirmar a motivação do crime.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.