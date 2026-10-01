PJ diz que suspeito foi colocado em prisão preventiva
PJ diz que suspeito foi colocado em prisão preventivaFoto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Jovem de 17 anos detido por tentar matar amigo de 14

Um mês depois, a vítima encontra-se ainda internada, em coma induzido com prognóstico muito reservado, indica a PJ.
Sofia Fonseca
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Um jovem de 17 anos foi detido pela Poliícia Judiciária por suspeitas de tentativa de homicídio de um amigo menor, de 14 anos, em Loures, no dia 1 de setembro.

De acordo com um comunicado da PJ, nesse dia, num local isolado, o suspeito terá agredido o amigo com recurso a uma arma branca, "desferindo-lhe múltiplos golpes na zona da cabeça, que lhe causaram ferimentos corto-perfurantes e traumatismos cranianos de extrema gravidade".

Um mês depois, a vítima encontra-se ainda internada, em coma induzido com prognóstico muito reservado, indica a PJ.

Segundo esta nota, ainda está por confirmar a motivação do crime.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

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