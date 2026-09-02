Jovem atingido na cabeça por tiro acidental de amigo que lhe mostrava a arma

O dono de um café de Vizela estaria a mostrar uma arma a um amigo quando esta disparou acidentalmente. A vítima foi atingida na cabeça e está em estado muito grave, segundo avançou fonte da Polícia Jdiciária à Lusa.

O incidente aconteceu pouco depois da meia-noite desta quarta-feira, 2 de setembro, e o jovem ferido, com 21 anos, foi transportada para o Hospital de Braga, estando internada nos Cuidados Intensivos. De acordo com o Correio da Manhã encontra-se em coma.

O atirador, de 25 anos, foi constituído arguido pela Polícia Judiciária, mas não foi detido “por não estarem reunidos os pressupostos necessários para o efeito”.

A arma na origem deste acidente é ilegal, segundo a fonte da PJ disse à Lusa.